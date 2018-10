LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni maschili. Russia, Ucraina e tanti big in pedana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre). Oggi si alza il sipario all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia finalmente a fare sul serio con la prima giornata di gare: spazio alle qualificazioni maschili, le prime cinque suddivisioni scenderanno in pedana pronte a darsi battaglia e gli atleti cercheranno di guadagnarsi un posto negli atti conclusivi anche se per festeggiare dovranno aspettare la giornata di domani quando gareggeranno le altre suddivisioni tra cui anche quella con l’Italia.

Si parte con il botto perché nel primo gruppo ci sono la Russia Campionessa d’Europa, la quotata Francia e la nobile Romania. Nella seconda attenzione al Belgio e all’Olanda ma anche agli specialisti croati. La Svizzera e Israele in terza sono un’attrazione sicura. In quarta poco da segnalare mentre in quinta toccherà all’Ucraina di Verniaiev.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre), qualificazioni maschili. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.













09.07 Ora la Russia si trasferirà all’insidioso cavallo con maniglie, la gara sta procedendo spedita e ogni suddivisione si concluderà entro le due ore.

09.05 Si è conclusa la quarta rotazione. Dominio totale della Russia che che totalizzato 174.403, per la Francia 158.306 mentre Romania 150.431. Per quanto riguarda il concorso generale, Dalaloyan con 58.706 precede Nagornyy fermo a 58.465.

08.58 Pregevole 14.833 di Dalaloyan al quadrato. Il francese Tommasone si ferma a 14.241 al cavallo.

08.55 Ci dirigiamo alla quarta rotazione. La Russia parte forte col 14.800 di Nagornyii ma poi 12.500 di Belyavskiy.

08.45 Cadute pesanti di Gobaux e Frasca al cavallo con maniglie, per la Russia 13.966 di Nagornyy e 13.933 di Belyavskiy alla sbarra.

08.40 Finita la seconda rotazione. Russia in testa con 102.738, dieci punti di vantaggio sulla Francia (92.665) mentre la Romania insegue a 91.065.

08.33 Tre stoccate di lusso per la Russia alle parallele: 15.051 di Dalaloyan, 15.033 di Belyavskiy e 14.966 di Nagornyy! I Campioni d’Europa si fanno sentire mentre la Francia non va oltre il 14.200 di Frasca al volteggio.

08.23 Si è conclusa la prima rotazione. Ora la Francia andrà al corpo libero mentre la Russia alle parallele. Russia avanti con 43.765, transalpini fermo a 40.066.

08.20 La Russia sta ben viaggiando al volteggio, 14.666 di Artur Dalaloyan e 14.333 di Belyavskiy. Nel frattempo non male il 14.400 alle parallele del rumeno Andrei Muntean.

08.15 Molto interessante il 14.733 al volteggio del russo Nikita Nagornyii, la Francia incomincia col 13.433 di Gobaux e il 12.700 di Frasca alla sbarra.

08.10 Arriva il primo punteggio dei Mondiali! E’ quello del russo Lankin al volteggio, 14.366.

08.00 Ginnasti in pedana, stanno per incominciare i Mondiali.

07.57 Nella prima suddivisione spiccano la Russia Campionessa d’Europa, la Francia e la Romania.

07.55 Oggi non gareggerà l’Italia, azzurri in pedana domani nel tardo pomeriggio.

07.53 Le migliori 8 squadre, i migliori 8 atleti in ogni singola specialità, i migliori 24 nel concorso generale accedono alle varie finali.

07.51 Oggi si disputa la prima parte delle qualificazioni maschili, in pedana cinque suddivisioni. Si inizia alle ore 08.00.

07.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.