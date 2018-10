Ginnastica, Mondiali 2018: l’Italia si prepara verso Doha con un’amichevole in Germania. Le azzurre convocate per il collegiale

L’Italia intensifica la sua corsa verso i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, prima dell’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (destinati alle squadre che saliranno sul podio), scenderà in pedana sabato 13 ottobre per affrontare Germania, Francia e Svizzera nel quadrangolare in programma a Russelheim (Germania). In vista di quella gara, il DT Enrico Casella ha organizzato un collegiale che si svolgerà al PalAlgeco di Brescia dal 9 all’11 ottobre e per cui sono state convocate queste atlete:

Martina Basile

Caterina Cereghetti

Irene Lanza

Elisa Meneghini

Lara Mori

Martina Rizzelli

Sara Ricciardi

Sono dunque presenti Mori, Meneghini, Rizzelli, Ricciardi e Cereghetti che sono anche inserite nella lista delle convocate provvisorie per i Mondiali già consegnata alla FIG. Rispetto a quel sestetto è assente Francesca Noemi Linari mentre sono presenti Martina Basile (già vista agli Europei) e Irene Lanza che ha convinto agli Assoluti e per tutta la stagione in Serie A.