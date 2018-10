Ginnastica, Mondiali 2018: le pagelle dell’Italia. Lara Mori, dita incrociate. Azzurre, debutto di fuoco

Oggi l’Italia è stata protagonista nelle qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Le azzurre hanno concluso momentaneamente al sesto posto ma domani si esibiranno Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, Brasile, Romania. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in pedana.

LARA MORI: 7. Incrociamo le dita per tutta la domenica, speriamo che la capitana si qualifichi alla finale di specialità al corpo libero ma sappiamo benissimo che servirebbe un’impresa. Solo tre ragazze possono finirle davanti per raggiungere l’obiettivo, bisogna solo aspettare ma replicare l’atto conclusivo dell’anno scorso sarà purtroppo molto arduo. La 20enne toscana è comunque stata molto brava, ha eseguito delle ottime diagonali al quadrato (13.400) e peccato per un’uscita di pedana senza la quale le speranze di top eight sarebbero notevolmente aumentate. Un peccato anche per la caduta alla trave dove aveva eseguito un ottimo esercizio (12.800), virtualmente ottava in ottica all-around con la finale praticamente in tasca.

MARTINA RIZZELLI: 6. Cade alla trave compromettendo un buon esercizio, si riscatta prontamente al corpo libero, attrezzo che un paio di mesi fa le regalò la finale agli Europei. La romana, all’esordio nella rassegna iridata, non si tira indietro, paga l’emozione ma in chiusura si esalta esibendo tutta la sua leggiadria al quadrato (buon 13.233).

IRENE LANZA: 6. A 18 anni veste il primo body azzurro e il debutto è di fuoco. La piemontese paga subito l’emozione cadendo in atterraggio dall’avvitamento e mezzo al volteggio e in uscita dalle parallele, poi rialza la testa e si fa coraggio confezionando due esercizi puliti tra trave e corpo libero. Non era facile esordire in questo modo, le diamo fiducia.

SARA RICCIARDI: 6. L’azzurro sembrava era lontano per la siciliana che invece a 22 anni ha l’occasione della vita: quattro buoni esercizi, buona continuità e punti per la squadra. Era difficile fare meglio di così, corona la stagione del rilancio con una prestazione sostanzialmente positiva.

Foto: Ricardo Bufolin/FGI