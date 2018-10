Ginnastica, Mondiali 2018: Italia verso Doha, chi saranno le titolari? Lara Mori guida le azzurre, lotta per 5 posti

L’Italia si sta definendo quando mancano appena undici giorni ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’amichevole di ieri, conclusa al secondo posto alle spalle della Germania ma davanti alla Francia senza big e alla Svizzera priva di Giulia Steingruber, ha dato delle importanti indicazioni al DT Enrico Casella che deve scegliere la composizione della squadra per la rassegna iridata, l’appuntamento più importante dell’anno che assegnerà anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: sono rimaste sei ginnaste in corsa visti i tantissimi infortuni di questa stagione, tutte partiranno per Doha ma soltanto cinque potranno fare parte della formazione titolare che scenderà effettivamente in pedana.

Dobbiamo assolutamente ripartire da Lara Mori che ieri ha fatto capire di che pasta è fatta confezionando il miglior esercizio al corpo libero della stagione: 13.800 per la toscana che non ha sbagliato nulla e che si candida per una possibile finale iridata come successo l’anno scorso a Montreal, la nostra capitana può fare la differenza per tenuta mentale e per delle doti tecniche ormai certificate. L’allieva di Stefania Bucci era assente agli Europei per dei piccoli problemi fisici, ha recuperato prontamente e ha subito battuto un colpo nel momento più importante dell’anno.

Praticamente certa del posto da titolare anche Martina Basile che ieri, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, ha chiuso il concorso generale al secondo posto con un totale di 52.300 ad appena due decimi dall’esperta Kim Bui. La romana è ormai una garanzia in Nazionale, in questa stagione si è sempre distinta per la sua completezza e per la freschezza che riesce a mettere in campo. Ieri abbiamo assistito al grande rientro di Martina Rizzelli che ha rivestito l’azzurro a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016: la comasca ha commesso qualche imprecisione tra volteggio e parallele ma ha la giusta esperienza per dare una mano importante a questa Italia, l’abbiamo recuperata e dunque sembra difficile fare a meno di lei. Per gli altri due posti è lotta tra Sara Ricciardi che è rientrata nel giro dopo alcune stagioni e che sembra poter dare delle certezze, Caterina Cereghetti che quest’anno è sempre stata in Nazionale e la grande novità Irene Lanza ieri alla sua prima presenza con la Nazionale: chi dovrà accomodarsi in panchina?













Foto: Federginnastica