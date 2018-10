Ginnastica, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. Marco Lodadio e Ludovico Edalli guidano gli azzurri

Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Gli azzurri cercheranno di ben figurare nella rassegna iridata che assegna i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, destinati esclusivamente alle squadre che saliranno sul podio e dunque irraggiungibili per la nostra formazione.

Si sta cercando di uscire da un momento di difficoltà importante dopo la mancata qualificazione ai Giochi di Rio 2016, l’obiettivo sarà quello di essere tra le migliori 24 squadre per poi giocarci il pass ai prossimi Mondiali. L’uomo di punta è Marco Lodadio che proverà a dire la sua agli anelli, l’accesso alla finale di specialità e un obiettivo per il laziale. Di seguito gli azzurri convocati per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

CLICCA QUI PER LE CONVOCAZIONI FEMMINILI

Ludovico Edalli

Luca Lino Garza

Marco Lodadio

Carlo Macchini

Andrea Russo

Marco Sarrugerio