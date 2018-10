Ginnastica, Mondiali 2018: le convocate dell’Italia per Doha. Lara Mori e Martina Rizzelli guidano le azzurre

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Il nostro sestetto si presenterà in Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante dell’anno, in coda a una stagione caratterizzata purtroppo da troppi infortuni. In questa rassegna iridata si assegneranno anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, spetteranno alle squadre che saliranno sul podio nel team event e dunque non saranno affare delle azzurre che cercheranno di lottare per provare a entrare in finale.

Lara Mori sarà la nostra capitana e può togliersi delle soddisfazioni personali al corpo libero, Martina Rizzelli torna sul palcoscenico internazionale a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la giovane Martina Basile e Caterina Cereghetti hanno sempre vestito l’azzurro in questa annata e concludono un positivo 2018 per loro, chance per Sara Ricciardi dopo l’infortunio che la tenne fuori dagli Europei, prima volta assoluta per la grande novità Irene Lanza. Enrico Casella deve ancora sciogliere i dubbi sulla composizione della formazione: cinque ragazze saranno titolari e una sarà riserva ma tutte le sei convocate saliranno sull’aereo per Doha. Di seguito le azzurre convocate per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

Lara Mori

Martina Basile

Martina Rizzelli

Caterina Cereghetti

Sara Ricciardi

Irene Lanza













Foto: Stefania Bucci