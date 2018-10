Ginnastica, Mondiali 2018: Artur Dalaloyan Campione del Mondo all-around, arrivo alla pari con Xiao: decidono gli scarti!

Epilogo davvero incredibile nella Finale del concorso generale individuale maschile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Artur Dalaloyan e Xiao Ruoteng chiudono con lo stesso punteggio complessivo (87.598) e dunque il titolo all-around, quello che premia l’atleta più performante sul giro completo (sei attrezzi), viene assegnato utilizzando la regola degli scarti, mai impiegata nella storia recente per incoronare un Campione del Mondo nella gara regina.

Il russo ha dunque ragione nei confronti del cinese (74.198 contro 73.465, viene tolto il punteggio più basso tra i sei ottenuti dai due atleti) e dunque può festeggiare il suo primo trionfo ad appena 22 anni mentre l'asiatico non è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Montreal quando aveva beneficiato dell'assenza di Kohei Uchimura. A completare il podio l'altro russo Nikita Nagornyy (86.331) che è riuscito a precedere il cinese Sun Wei (85.898), non c'erano italiani in gara. Domani la rassegna iridata proseguirà con l'all-around femminile, Simone Biles pronta per entrare nella leggenda della Polvere di Magnesio.













Foto: Ricardo Bufolin/FGI