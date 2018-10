Ginnastica, Mondiali 2018: Aliya Mustafina, la Zarina torna a volare dopo il parto. La mamma vuole incantare

I Mondiali 2018 di ginnastica artistica saranno quelli dei grandi ritorni. Non solo Simone Biles, ma anche Aliya Mustafina calcherà nuovamente la pedana internazionale a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove conquistò il secondo titolo consecutivo alle parallele asimmetriche e trascinò la sua Russia sul podio nella gara a squadre. La Zarina aveva lasciato l’attività subito dopo i Giochi per sposarsi con il bobbista Alexey Zaytsev (da cui si è già divorziata) e soprattutto per mettere al mondo la piccola Alisa, nata il 9 giugno 2017.

La 24enne si è subito rimessa in carreggiata dopo il parto, ha ripreso gradualmente gli allenamenti e aveva già messo nel mirino la rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Una delle icone della Polvere di Magnesio contemporanea punterà a essere grande protagonista in Medio Oriente ma è ben consapevole del livello della concorrenza e anche del fatto che potrebbe soffrire la lunga assenza dalle gare di prima fascia (l’abbiamo vista per il momento soltanto in alcune competizioni entro i confini). Gli appassionati di artistica attendevano impazienti il rientro del fenomeno di stanza a Mosca che sperava di disputare gli Europei di Glasgow ma che non era riuscita a recuperare la condizione perfetta per il mese di agosto.

La notizia è che la Campionessa del Mondo 2010 nel concorso generale non si cimenterà su tutti gli attrezzi (salvo cambi d’idea dell’ultimo minuto) proprio perché non è nelle migliori condizioni e non ha pronti tutti gli esercizi. Il suo obiettivo sarà comunque quello di lottare per qualcosa di importante agli staggi e di guidare almeno col carisma la sua Nazionale verso un podio assolutamente possibile con annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà una delle ginnaste mamme in pedana proprio come l’eterna Oksana Chusovitina, pronta a dimostrare che si possono ottenere dei risultati di lusso anche dopo aver partorito e senza essere così giovani. Siamo tutti pronti per le sue magie, sicuramente ci regalerà qualcosa di importante come sempre ha fatto nella sua carriera in cui spiccano anche 11 medaglie iridate (tre d’oro).