Ginnastica, Mondiali 2018: Simone Biles, il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda, il record dei 4 ori è nel mirino

Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova magie in questa rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare anche grazie al rientro in gara della 21enne di Columbus.

La statunitense si era presa infatti un anno sabbatico dopo i Giochi, dedicandosi allo spettacolo (aveva partecipato a Dancing With The Stars e aveva anche scritto un libro) e denunciando insieme ad altre compagne gli abusi sessuali perpetrati dal dottor Larry Nassar. Tornata in palestra sul finire del 2017, la ginnasta più forte di tutti i tempi ha subito recuperato la forma fisica dei giorni migliori e in estate ha letteralmente dominato le gare nazionali sciorinando delle capacità uniche nel loro genere, davvero ai limiti dell’umano come d’altronde ci aveva abituato nella prima parte della sua strabiliante carriera.

L’allieva di Laurent Landi ha nel mirino un solo obiettivo: vincere il quarto titolo iridato nel concorso generale consecutivo, impresa mai riuscita a nessuna atleta nella storia visto che Svetlana Khorkina si fermò a tre sigilli. Simone Biles si impose consecutivamente tra il 2013 e il 2015 (nessuna come lei) prima di trionfare alle Olimpiadi, nel suo anno di riposo lo scettro passò nelle mani dell’inattesa Morgan Hurd ma nessuno sembra davvero poter contrastare questa aliena che fa uno sport a parte: si parla solo di record quando c’è lei in pedana, non sono mai in dubbio le sue vittorie.

La donna più vincente della storia ai Mondiali (10 ori complessivi) vuole rimpinguare ulteriormente il proprio bottino: il successo al corpo libero, dove mette in mostra un’acrobatica strepitosa, non sembra essere assolutamente in discussione così come quello al volteggio vista la qualità dei suoi due salti. L’imprevisto è sempre dietro l’angolo alla trave come è capitato a Rio quando toccò il legno con la mano dovendosi accontentare della medaglia di bronzo, alle parallele è invece cresciuta davvero molto ma puntare al podio sembra comunque complicato. Di sicuro Simone Biles sarà la protagonista indiscussa dei Mondiali e rimarremo incantati delle sue performance, spetterà a lei il compito di trascinare gli USA in un momento davvero complicato della loro storia dopo lo scandalo abusi sessuali.













Foto: USA Gymnastics