FOTO Ciclismo, Vincenzo Nibali e Fabio Aru insieme per scalare la Colma di Sormano. Lo scatto con altri big italiani

Cosa ci facevano insieme Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Dario Cataldo, Domenico Pozzovivo, Enrico Gasparotto, Davide Orrico in un pomeriggio di inizio autunno? Semplice, si sono dati appuntamento per scalare in compagnia la Colma di Sormano, uno dei muri che caratterizzerà il Giro di Lombardia in programma sabato 13 ottobre. Alcuni dei ciclisti italiani di punta si sono ritrovati per un allenamento in preparazione alla Classica della Foglie Morte, una scampagnata tra campioni testimoniata con una foto ricordo pubblicata sul profilo Instagram di Dario Cataldo.

Gli atleti si sono ritrovati a tre giorni di distanza dai Mondiali di Innsbruck e ora puntano a uno degli appuntamenti più prestigiosi di questo finale di stagione. Tanta allegria nel gruppetto e “vittoria” dello Squalo che infatti nello scatto è sotto il cartello della Colma.













Foto: Valerio Origo