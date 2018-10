Football americano, NFL 2019: Chiefs e Rams ancora imbattuti, Brady scrive la storia, Panthers e Browns all’ultimo soffio, Steelers e Vikings rinascono

Si è giocata la quinta settimana della NFL 2019 ed i Kansas City Chiefs ed i Los Angeles Rams rimangono le uniche squadre imbattute. Vittorie importanti per Carolina Panthers, Cleveland Browns, Minnesota Vikings, Detroit Lions e Cincinnati Bengals. Cadono in maniera preoccupante, Dallas Cowboys, Green Bay Packers e, soprattutto i Philadelphia Eagles. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

KANSAS CITY CHIEFS (5-0) – JACKSONVILLE JAGUARS (3-2): 30-14. Senza alcun dubbio la partita della settimana nella AFC. Patrick Mahomes lancia i suoi due primi intercetti della stagione con 313 yards, ma i suoi Chiefs dominano contro la temibile difesa dei Jags che concedono 424 yards di total offense ai rivali. Chiefs che vanno al riposo sul 20-0, quindi gestiscono il vantaggio nella seconda parte della sfida. Per la squadra della Florida Blake Bortles lancia per 430 yards, ma anche per ben 4 intercetti.

PHILADELPHIA EAGLES (2-3) – MINNESOTA VIKINGS (2-2-1): 21-23. Cadono ancora i campioni in carica che, nonostante il ritorno del loro QB Carson Wentz (comunque da 311 yards lanciate) sono 0-2 nelle ultime due uscite. Il match del Lincoln Financial Field si mette subito male per i padroni di casa che si trovano sotto 3-17 all’intervallo. Nell’ultima frazione gli Eagles segnano 15 punti, ma i Vikings si assicurano il successo con un field goal. Philadelphia scivola sotto il .500 di vittorie, Minnesota si porta sul 2-2-1 in una NFC North quanto mai equilibrata.

DETROIT LIONS (2-3) – GREEN BAY PACKERS (2-2-1): 31-23. I Lions vincono questo match della NFC North dopo 60 minuti che hanno dell’incredibile. Il primo tempo dei Packers è letteralmente un pianto. Un punt lasciato cadere, 3 fumble e ben 3 field goal sbagliati. Si va al riposo 24-0 per i padroni di casa, ma la ripresa è tutta un’altra storia. Aaron Rodgers (che diviene il più rapido della storia a raggiungere quota 40000 yards lanciate e 300 TD) lancia per 442 yards e tre touchdown ma, altri due errori del, solitamente impeccabile, kicker Mason Crosby, non permettono ai Cheeseheads di compiere la rimonta. Detroit sfrutta i disastri altrui e non deve nemmeno fare sfracelli. Matthew Stafford chiude con appena 183 yards lanciate ma 3 TD. Lions da 264 yards totali contro le 521 dei rivali, ma il risultato va dalla loro parte. Statistiche spicciole: era dal 2010 che un kicker non falliva quattro calci in un solo incontro, mentre i Lions arrivano alla terza vittoria di fila contro i Packers dopo 28 anni!

BUFFALO BILLS (2-3) – TENNESSEE TITANS (3-2): 13-12. Match non indimenticabile vinto dai Bills con un field goal ad appena 3 secondi dalla fine. Attacchi in vacanza, con Mariota che lancia appena 129 yards con un intercetto, mentre i padroni di casa vedono il loro QB Allen chiudere con 82 yards e un intercetto.

CLEVELAND BROWNS (2-2-1) – BALTIMORE RAVENS (3-2): 12-9 dopo overtime. Prima vittoria casalinga da starter per Mayfield in un incontro della AFC North deciso da un field goal nel corso dell’overtime. Per il QB rookie di Cleveland match da 342 yards con 1TD e 1 int, mentre i Ravens inciampano a sorpresa con Flacco che lancia per 298 yards ma con un int.

PITTSBURGH STEELERS (2-2-1) – ATLANTA FALCONS (1-4): 41-17. Tutti si aspettavano la rinascita di Matt Ryan e dei Falcons contro i problematici Steelers di questo inizio anno, ma i gialloneri asfaltano i rivali con 3TD lanciati da Roethlisberger (due per Antonio Brown). La squadra della Georgia, invece, ha Ryan da 285 yards e 1TD, ma la loro star Julio Jones riceve solo 5 lanci per la miseria di 62 yards. Per i Falcons la stagione è già in bilico.

CAROLINA PANTHERS (3-1) – NEW YORK GIANTS (1-4): 33-31. Vincono Cam Newton e compagnia, ma che fatica! I Panthers hanno bisogno di un field goal di Gano a 3 secondi dalla fine (dalle 63 yards) per vincere un match che, sulla carta, non aveva storia. Per i Giants Eli Manning lancia per 326 yards (2TD e 2int) con Odell Beckham Jr. che fa di tutto. Riceve 8 lanci per 131 yards totali e 1TD, e lancia in prima persona anche un TD per il rookie Saquon Barkley che, da running back, piazza 2TD su ricezione!

NEW ENGLAND PATRIOTS (3-2) – INDIANAPOLIS COLTS (1-4): 38-24. L’infinito Tom Brady continua a scrivere pagine di storia della palla ovale. Il quarterback cinque volte campione della NFL è il terzo a raggiungere quota 500 TD lanciati in carriera. Non sazio, l’ex Michigan, ha lanciato la meta che ha messo in ghiaccio a Josh Gordon, il ricevitore numero 71 a cui ha servito un touchdown, nuovo record assoluto. La gara non ha avuto storia, con gli uomini di coach Belichick avanti subito 24-3, gestendo poi nel finale. Bene Brady con 34/44, 341 yards, 3TD e 2 intercetti e il suo collega Andrew Luck che lancia uno sproposito (59 volte) per 365 yards, 3TD e 2 int.

NEW YORK JETS (2-3) – DENVER BRONCOS (2-3): 34-16. I bookmakers vedevano nettamente favoriti i Broncos che, infatti, subiscono una sonora sconfitta al MetLife stadium con il running back dei Jets, Isaiah Crowell che corre per ben 219 yards e 1TD. Broncos a picco nella AFC West.

CINCINNATI BENGALS (4-1) – MIAMI DOLPHINS (3-2): 27-17. Vittoria in rimonta per i Bengals che segnano ben 24 punti nel quarto quarto e vanno a riprendere un incontro che, sul 17-3 sembrava già chiuso. Andy Dalton lancia per 248 yards, 112 delle quali per il solito AJ Green.

LOS ANGELES CHARGERS (3-2) – OAKLAND RAIDERS (1-4): 26-10. Tutto facile per Philip Rivers (da 339 yards e 2TD) e compagni contro i confusionari Raiders di questo inizio di stagione. Il ritorno di coach Gruden, per il momento, conferma che i californiani sono davanti ad un vero e proprio “anno zero”.

SAN FRANCISCO 49ers (1-4) – ARIZONA CARDINALS (1-4): 18-28. Al Levi Stadium di Santa Clara non va in scena uno dei più grandi spettacoli di sempre, tra le due Cenerentole della NFC. Vincono i Cardinals, che sfruttano le ben 5 palle perse dei californiani (2 intercetti e 2 fumble di Beathard) e fanno il minimo sindacale per centrare il primo successo stagionale.

SEATTLE SEAHAWKS (2-3) – LOS ANGELES RAMS (5-0). Prosegue il cammino immacolato dei Rams, ma in maniera meno scontata del previsto. A Seattle non è mai semplice giocare e la squadra di LA se ne accorge subito. Match che va al riposo sul 17-17, quindi i Seahawks, guidati dalle corse di Carson e Davis (184 yards in due) salgono 31-24. Nell’ultimo quarto Jared Goff (321 yards, 1TD, 2Int) e soprattutto il fenomenale running back Todd Gurley (77 yards e 3TD), spingono i Rams al 5-0. Per Seattle c’è la sensazione di avere sprecato l’occasione nel match che poteva dare una sterzata ad una stagione di transizione dopo l’addio della celebre difesa di Pete Carroll.

HOUSTON TEXANS (2-3) – DALLAS COWBOYS (2-3): 19-16 dopo overtime. Il Sunday Night si decide nel supplementare con un field goal da 36 yards che spezza l’equilibrio. A Houston i Cowboys vengono contenuti sulle corse, con Zeke Elliott che non va oltre le 54 yards, mentre Dak Prescott lancia per 208, ma con 2TD. Fa decisamente meglio il padrone di casa DeShaun Watson che scrive 375 yards, coadiuvato da un eccellente DeAndre Hopkins da 151 yards in 9 ricezioni.

Questa notte alle 2.15 italiane sarà di scena il Monday Night che metterà di fronte i New Orleans Saints e gli Washington Redskins. Dreew Brees proverà ad andare a fare compagnia a Tom Brady, dato che al grande QB ex Chargers, mancano 4TD per entrare nel club dei 500.

Foto: NFL Shutterstock.com