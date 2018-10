Football Americano, definito il programma degli Europei Senior: l’Italia in seconda fascia

Non manca molto al ritorno della Nazionale italiana di football americano. Come viene riportato dal comunicato stampa della FIDAF, Fabio Tortosa, Responsabile degli Affari Internazionali della Federazione, è riuscito a garantire al Bel Paese e alla sua selezione un ruolo importante.

“Abbiamo deciso di suddividere i Campionati Europei Senior in due cicli ben distinti: una fase denominata Regional (che avrà luogo negli anni dispari) e una di Finali, i Campionati Europei veri e propri. La fase Regional servirà da qualificazione per i Campionati Europei, che verranno disputati negli anni pari. Sono previsti 4 gironi da 4 squadre e, qualora ci fossero più di 16 paesi partecipanti, si procederà con i cosiddetti ‘knock-out games’, ad eliminazione diretta. I gironi verranno composti secondo criteri meritocratici (ranking) e territoriali. L’idea di base, che ha trovato tutti d’accordo, è stata quella di garantire che, ogni anno, tutte le Nazionali potessero disputare almeno 2 partite ufficiali. In ogni girone, le partite di semifinale e finale si disputeranno in casa della squadra meglio piazzata nel ranking”, le parole di Tortosa.

Secondo questo programma, dunque, alla fine di ogni Fase Regional si otterrà un ranking da 1 a 4 per ciascun raggruppamento. Negli anni pari, tutte le prime classificate andranno a disputare i Campionati Europei di Fascia 1. Le seconde si affronteranno nei Campionati Europei di Fascia 2, le terze in quelli di Fascia 3 e le quarte nei Campionati Europei di Fascia 4. Questa la successione.

E l’Italia? “Posso confermarvi sin da ora che l’Italia è stata posizionata all’ottavo posto del ranking (che è tuttavia ancora in fase di elaborazione, considerata la grande confusione generata dalle vicissitudini ben note a tutti) e dunque il Blue Team sarà inserito in Fascia 2, con il diritto di disputare in casa le due partite Regional previste nel 2019. I nostri avversari? Incontreremo in prima battuta un team di Fascia 3 e poi tutto dipenderà dai risultati”, la risposta del Responsabile degli Affari Internazionali della Federazione. Il ranking complessivo 2019 delle prime 16 compagini costituirà la base da cui partire per la nuova stagione Regional 2021.













Foto Credits: FIDAF