Finale Supercoppa Italiana volley 2018, oggi Trento-Modena (7 ottobre). Programma, orario d’inizio e come seguirla in tv.

Oggi domenica 7 ottobre si gioca Trento-Modena, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, andrà in scena l’atto conclusivo meno previsto alle vigilia visto che entrambe le squadre sono riuscite a sovvertire i pronostici della vigilia: i dolomitici hanno letteralmente demolito Perugia, i Canarini hanno sconfitto Civitanova al termine di una super maratona. Da una parte i ragazzi di Angelo Lorenzetti che vanno a caccia di sorprese nella stagione della rinascita, dall’altra gli uomini del Guru Julio Velasco che al ritorno su una panchina italiana può subito fare centro da vero maestro della pallavolo.

Ivan Zaytsev ha l’occasione per continuare a vincere: dopo il triplete con Perugia, lo Zar ha cambiato casacca ed è tornato a giocare da opposto, ora vuole trascinare gli emiliani verso il successo con l’aiuto di Micah Christenson, Tine Urnaut, Simone Anzani e Max Holt. Dall’altra parte della regia la regia di Simone Giannelli, il redivivo Luca Vettori, il mancino Uros Kovacevic, il libero Jenia Grebennikov. Si preannuncia grande spettacolo, dovrebbe andare in scena una partita estremamente equilibrata ed avvincente aperta a ogni risultato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Modena, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

15.00 Finale terzo posto – Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

18.00 Finale Supercoppa Italiana 2018 volley maschile – Itas Trentino vs Azimut Leo Shoes Modena

MODENA-TRENTO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Modena-Trento sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

La finale per il terzo posto sarà in diretta streaming su Lega Volley Channel.