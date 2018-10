Finale Mondiali volley femminile 2018: programma, orario e tv

Sabato 20 ottobre si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le vincenti delle semifinali Serbia-Olanda e Italia-Cina si affronteranno a Yokohama (Giappone) nel match che metterà in palio il titolo iridato: si preannuncia un incontro avvincente ed emozionante che vale la gloria, nel Sol Levante conosceremo le nuove Campionesse del Mondo che succederanno agli USA nell’albo d’oro. A precedere l’incontro ovviamente la finalina per il terzo posto.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, la data e l’orario d’inizio della Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale per il terzo posto

12.40 Finale Mondiali 2018 di volley femminile

FINALE MONDIALI 2018: COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: FIVB