Finale Italia-Serbia domani in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Domani sabato 20 ottobre si gioca Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si affronteranno nell’incontro che mette in palio il titolo iridato: le azzurre vanno a caccia del secondo sigillo dopo quello conquistato nel 2002, le slave sono invece al primo atto conclusivo della loro storia. Si preannuncia una battaglia campale tra due grandi squadre che si sono ampiamente meritate di disputare questo incontro mettendo in mostra la migliore pallavolo nell’arco delle tre settimane.

Le Campionesse d’Europa e vicecampionesse olimpiche partiranno leggermente favorite nel pronostico ma la nostra Nazionale ha dimostrato di potersela giocare davvero con tutte e cercherà di agguantare una vera e propria impresa a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per battagliare alla pari con lo squadrone di coach Terzic che punta sui grandi attacchi di Tijana Boskovic ma anche su delle grandi difesa.

Ci affideremo in particolar modo alle bordate di Paola Egonu e agli attacchi di Miriam Sylla, ma anche ai muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, per tenere testa alla Serbia e scardinare la grande favorita della vigilia che ci ha già battuto martedì nell’ultimo ininfluente incontro della terza fase.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale terzo posto – Olanda vs Cina

12.40 Finale Mondiale 2018 volley femminile – Italia vs Serbia

ATTENZIONE: tra il termine della finale per il bronzo e l’inizio del match per il titolo dovranno trascorrere almeno 30 minuti, dunque la Finale dei Mondiali potrebbe iniziare più tardi delle 12.40.

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.