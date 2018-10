F1, Niki Lauda dimesso dall’ospedale! Il campione torna a casa a tre mesi dal trapianto

Niki Lauda ha lasciato l’ospedale General Vienna dove era ricoverato da quasi tre mesi. Il tre volte Campione del Mondo di Formula Uno si era sottoposto a un delicato trapianto di polmone lo scorso 2 agosto e da quel momento era rimasto in osservazione nella struttura della capitale austriaca. Il 69enne è stato dimesso e potrà dunque tornare a casa visto che, come hanno riferito i medici, si trova in buone condizioni generali ma avrà ancora bisogno di alcune settimane di riabilitazione per rimettersi in forma a tutti gli effetti.

Il Presidente non esecutivo della Mercedes aveva sofferto di problemi respiratori durante l’estate, probabili postumi dell’incidente del 1976 quando riuscì a sopravvivere al terribile incendio del Nurburgring. Il campione austriaco ce l’ha fatta anche questa volta e chissà che non lo rivedremo nel paddock delle Frecce d’Argento già per l’ultima parte di questa stagione che dovrebbe premiare Lewis Hamilton.













Foto: Shutterstock