Race of Champions 2019: Città del Messico ospiterà la kermesse dei motori all’inizio di gennaio

La Race of Champions, che dal 1988 si propone di riunire in un unico evento i campioni di F1, rally, NASCAR, sport prototipi, turismo, a volte motociclismo, si terrà il 19 e 20 gennaio 2019 a Città del Messico. Il circuito sarà costruito interamente all’interno dello stadio Foro Sol, che ospita una sezione dell’attuale Autodromo Hermanos Rodriguez con il circuito sul quale gareggia la F1.

L’evento, che è nato nel 1988 a Monthlery, si tiene per la prima volta all’interno dei confini messicani, dopo che l’anno scorso aveva consentito all’Arabia Saudita di ospitare la sua prima manifestazione legata al mondo del motorsport, con l’edizione tenuta a Riad. Nell’occasione, la Nations’ Cup è stata vinta dalla Germania, che schierava Timo Bernhard e René Rast, mentre David Coulthard ha superato Petter Solberg nella celebrata rassegna individuale, tornando a vincere a quattro anni di distanza da un’altra edizione in un luogo insolito: il circuito di Bushy Park, nelle Barbados.

il presidente della Roc, Fredrik Johnsson “Siamo davvero entusiasti di portare a Mexico City la nostra manifestazione. Il Foro Sol è un’incredibile arena dove ammirare le corse, e non è una sorpresa che sia già diventato un luogo iconico per il pubblico della Formula 1. È la location perfetta per la Roc in Messico, dove i grandi del motorsport mostreranno tutte le proprie abilità di guida in supercar del tutto identiche tra loro. Organizzeremo un evento memorabile per tutti i fan delle auto e dei piloti da corsa. I tifosi messicani, poi, sono molto appassionati e sono sicuro che si divertiranno tantissimo”.

Non è ancora stato reso noto il campo dei partecipanti, anche se, dato l’approdo in terra messicana, non è difficile intuire che possa essere presente l’idolo di casa Sergio Perez.













