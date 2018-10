F1, Mondiale 2018: Ferrari alla deriva dopo l’addio del Presidente Sergio Marchionne

Un GP di Russia dal sapore della disfatta per la Ferrari? Forse no però di sicuro la doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con annesse polemiche per il gioco di squadra, ha confermato una superiorità che le Frecce d’Argento hanno su tutti i fronti. Dati alla mano, negli ultimi 6 GP disputati, le monoposto di Brackley hanno vinto cinque volte con Hamilton contro l’unico successo di Sebastian Vettel a Spa. Una serie negativa della Rossa che chiarisce in modo esaustivo quali siano le criticità.

Tra queste ve ne una legata strettamente ad aspetti dirigenziali. Ci riferiamo alla scomparsa del presidente Sergio Marchionne che sul finire di luglio ci ha lasciato, creando un vuoto non da poco nella gestione sportiva del Cavallino Rampante. Magari a volte con metodi discutibili, il n.1 di Maranello sapeva motivare ed essere un riferimento importante per il proprio staff. Venuta a mancare questa figura così carismatica, ancora una volta, la Ferrari si è sciolta dall’appuntamento di Monza in avanti.

Una crisi tecnica che si è acuita a Sochi e che già si era percepita in corsa a Singapore, su un tracciato sulla carta favorevole. Un gap così dilatato e in parte spiegabile per l’assenza di una figura forte che forse avrebbe potuto gestire meglio i momenti difficili di questo periodo. La sensazione è che nell’ambiente del Cavallino un po’ di confusione ci sia.

Nel giro di un mese la SF71H da auto di riferimento si è trasformata in inseguitrice. Una situazione frutto del grandissimo lavoro della Mercedes che ha saputo trovare la soluzione all’enigma delle gomme posteriori e, nello stesso tempo, di una Rossa che non è stata capace di progredire e tenere il passo dei rivali. Mancano cinque gare al termine dell’annata ed è chiaro che il Mondiale è quasi una chimera. Con un asset diverso, forse, sarebbe stato diverso.













