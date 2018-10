F1, Maurizio Arrivabene: “Non partiamo battuti per Austin. Vettel sarà prima o poi campione del mondo con la Ferrari”

Il Mondiale di Formula 2018, quando mancano quattro gare al termine della stagione, sembra ormai orientato in favore di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il britannico, in vetta alla graduatoria iridata con 67 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, pare avere il campionato in mano. Le sei vittorie ottenute nelle ultime sette gare hanno impresso il marchio del fuoriclasse delle Frecce d’Argento ma il Team Principal della Rossa Maurizio Arrivabene non vuole arrendersi.

“Il Mondiale è mission impossible ma non è finita – ha dichiarato alla stampa Arrivabene – Non partiamo per Austin (si scenderà in pista nel prossimo weekend ndr.) battuti. Vettel prima o poi sarà campione del mondo con la Ferrari“, rilancia il manager nostrano, svelando che: “Quando sento in cuffia Seb mi sembra di parlare con Michael Schumacher. Lui è tedesco, ma molto italiano dentro, da piccolo portato da papà Norbert veniva in Italia settentrionale e poi andava sempre a Maranello a respirare l’aria della Ferrari“, ha sottolineato.

Una fiducia riposta nel teutonico che sarà davvero ripagata? Il tempo ci svelerà l’arcano.













