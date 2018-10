F1, Lewis Hamilton: “Questa è la migliore stagione di sempre. La fiducia in me stesso è un milione di volte superiore rispetto agli esordi”

Lewis Hamilton sta disputando una stagione davvero favolosa, ha vinto cinque delle ultime sei gare disputate ed è sempre più lanciato verso la conquista del suo quinto titolo iridato. Il Campione del Mondo vanta infatti 50 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che sembra avere ormai alzato bandiera bianca con la sua Ferrari, il pilota della Mercedes è stato semplicemente maestoso negli ultimi due mesi e ora è proiettato verso l’ennesima corona.

Il britannico è sempre più convinto dei propri mezzi come ha dichiarato al quotidiano spagnolo Marca: “Credo che questo 2018 sia stato finora il mio anno migliore: la scorsa stagione ero contento di quanto fatto, ma se andiamo ad analizzare ogni annata, nessuna è stata perfetta e ogni volta mi chiedo sempre di innalzare il livello perché ci sono le occasioni per alzare l’asticella. E credo che, pur non avendo iniziato in modo perfetto, questa sia stata finora una delle mie stagioni più complete. E se tutto andrà secondo i miei piani sarà ancora più soddisfacente. Non ho mai avuto tutta questa fiducia nelle mie qualità, quando mi alzo ed esco di casa, la fiducia in me stesso è un milione di volte superiore a quella che avevo nel 2007 (anno del suo esordio nel Circus, ndr): allora c’era insicurezza e una pressione che non capivo e che non mi faceva trovare il mio equilibrio“.

Lewis Hamilton ha avuto anche modo di lanciare un pensiero alle nobili decadute McLaren e Williams che sono sempre più in difficoltà: “È triste vedere quello che sta succedendo alla McLaren o alla Williams, un team con cui sono cresciuto davanti alla tv: è incredibile pensarla in fondo alla griglia dopo aver avuto gente come Mansell. E anche la McLaren, che è una famiglia per me, è in difficoltà da tempo. Spero che per entrambe ci sia una luce alla fine del tunnel“.













FOTOCATTAGNI