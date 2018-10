Rally Galles 2018: Ott Tanak e Sebastien Ogier vanno all’attacco di Thierry Neuville in una lotta serrata per il titolo

Si annuncia un finale di stagione davvero incandescente nel Mondiale Rally 2018. A tre gare dalla conclusione, infatti, sono tre i piloti a caccia del titolo iridato. Davanti a tutti rimane saldamente Thierry Neuville (Hyundai i20) con 177 punti, ma con appena 5 conquistati nel fallimentare Rally di Turchia. Il belga, che conduce la classifica generale da metà stagione, ovvero dalla doppietta Portogallo-Italia, dopo mesi non ha più alle spalle il suo rivale storico Sebastian Ogier (Ford Fiesta), ma è insidiato sempre più da Ott Tanak (Toyota Yaris).

L’estone, infatti, è reduce da tre successi consecutivi (Finlandia, Germania e Turchia) che lo hanno fatto schizzare fino a quota 164 punti, appena 13 lunghezze di distacco dal leader. In terza posizione rimane, sornione, il campione del mondo in carica Sebastien Ogier. Il francese, reduce da un’annata nella quale era partito alla grande (con tre vittorie nel primo poker di gare) ha rallentato parecchio, scivolando a -23 rispetto a Neuville, con il pesante “zero” portoghese che rischia di fare tutta la differenza del mondo.

Questi tre campioni, dunque, si apprestano a rimettere tutto in palio in questo fine settimana, nel corso del Rally del Galles, una prova sempre temuta dai protagonisti, sia per la difficoltà e la durezza degli stage, sia per le condizioni meteo, che in questa parte del Regno Unito, ed in questa stagione, sono spesso avverse. La quattro giorni di gare sarà, come consuetudine, lunga e selettiva, con un sabato da oltre 150 chilometri di azione che si snoderà tra le prove speciali più complicate in programma.

Lo scenario proporrà foreste insidiose e strade ghiaiate che nella giornata di venerdì saranno di scena nelle montagne Snowdonia e in diversi stage da non fallire. Il sabato, come detto, vedrà diverse tappe emozionanti, come i doppi passaggi sulle temibili Myherin, Sweet Lamb Hafren, Dyfi e Garheiniog, senza possibilità di aiuti meccanici. Il Rally del Galles si concluderà domenica con tre stage tra le foreste della Snowdonia, prima di due tappe asfaltate e del Power Stage finale di Llandudno.

