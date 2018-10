F1, Kimi Raikkonen: “Pentito per quello che ho fatto a Monza? Ho dato il 100% per vincere. La Ferrari ha deciso sul mio futuro”

Kimi Raikkonen è pronto per scendere in pista nel GP degli Stati Uniti, ad Austin (Texas). Il finlandese della Ferrari spera, come anche il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, di avere a disposizione una Rossa performante per provare a contrastare Lewis Hamilton e la Mercedes e rovinare la festa mondiale al britannico.

Il finnico, però, intervistato da “La Repubblica” è tornato sui temi che hanno riguardato il GP d’Italia, a Monza, dove qualcuno l’ha accusato neanche troppo velatamente di aver contrastato con eccessivo ardore Vettel, facilitando poi il sorpasso di Hamilton alla variante della Roggia nel primo giro. Kimi, dal canto suo, non si sente di aver sbagliato, conscio di aver dato il massimo per vincere: “Ripensandoci non farei nulla di diverso. Ho corso la mia gara e fatto del mio meglio, come sempre. Ciò che dicono le persone su cosa avrei dovuto fare non mi riguarda“.

E poi, sull’addio alla scuderia di Maranello a fine stagione, il campione del mondo di F1 2007 ha ribadito che la decisione è stata presa dalla dirigenza del Cavallino Rampante: “Dopo tanti anni nel Circus ho imparato che nulla va dato per certo. Lasciare la Ferrari non è stata una decisione mia, ma le cose vanno così. Accadono e basta. Personalmente la mia vita va avanti e non sono poi così triste“, ha affermato il racing driver nordico, che l’anno prossimo gareggerà con l’Alfa Romeo-Sauber.













