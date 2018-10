F1, GP Usa 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Il diciottesimo round della stagione di Formula Uno, in corso di svolgimento ad Austin (Texas), è entrato nel vivo con lo svolgimento delle prime due sessioni di prove libere e domani si farà sul serio con le FP3 e le qualifiche. A quattro gare dalla fine della stagione, Lewis Hamilton ha il primo match point per conquistare aritmeticamente il quinto titolo iridato ma dovrà guadagnare 8 punti nei confronti di Sebastian Vettel per poter festeggiare in Texas. Il britannico ha un ottimo rapporto con il tracciato di Austin, infatti ci ha vinto cinque gare su sei edizioni disputate a partire dal 2012. La giornata odierna è stata condizionata dal maltempo, ma la pioggia potrebbe cadere sulla pista progettata da Tilke anche nel corso delle prove libere 3 e delle qualifiche. La Mercedes (in particolare Hamilton) si trova a suo agio in condizioni di pista bagnata o umida, perciò sarà la favorita per la pole position a prescindere dalle condizioni meteo.

Domani si comincia alle ore 20.00 italiane con la terza (ed ultima) sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 23.00. L’intero weekend di gara è trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e la sessione di qualifica sarà visibile anche in chiaro in diretta su TV8, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del sabato del Gran Premio degli Stati Uniti 2018, per non perdervi nemmeno un secondo del weekend che può decidere il Mondiale.

SABATO 20 OTTOBRE

ore 20.00-21.00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1)

ore 23.00-00.00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8)













