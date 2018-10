F1, GP Stati Uniti 2018: Lewis Hamilton vuol chiudere i giochi iridati, la Ferrari proverà a rovinargli la festa

Ormai ci siamo. Alle 20.10 italiane prenderà il via il quartultimo GP della stagione 2018 del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus è pronto per regalare tante emozioni agli appassionati.

Lewis Hamilton, in pole position per l’ottantunesima volta in carriera, ha la possibilità di chiudere i giochi iridati in questa sede. L’arretramento in quinta piazza di Sebastian Vettel, per la penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza comminata al tedesco della Ferrari per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa nelle PL1, potrebbe favorire il britannico. Lewis, però, a prescindere dalle disgrazie altrui, ha fatto vedere una gran velocità. Quando è stato il momento di spingere e fare la differenza, il n.44 ha risposto presente, issandosi in vetta alla graduatoria del time-attack, dando un saggio delle sue eccellenti qualità. Il campionato anche per questo è vicinissimo.

LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO AD AUSTIN SE:

– Se vince e Vettel fa terzo o peggio

– Se arriva secondo e Vettel fa quinto o peggio

– Se arriva terzo e Vettel fa settimo o peggio

– Se arriva quarto e Vettel fa ottavo o peggio

– Se arriva quinto e Vetel fa nono o peggio

– Se arriva sesto e Vettel non va a punti

La Ferrari, da par suo, vorrà rovinare la festa all’inglese. Kimi Raikkonen dalla seconda piazzola e Sebastian Vettel dalla quinta dovranno centrare un’ottima partenza e mettere in difficoltà il leader. In particolare il finlandese ha messo in mostra un gran passo nel corso dell’unico turno di prove libere che si è svolto sull’asciutto. Le condizioni dovrebbero essere “dry” anche per la corsa domenicale e allora Kimi fin dal via è intenzionato a rendere la vita difficile alla W09 di Hamilton. Vettel, invece, dovrà cercare di recuperare nel più breve tempo possibile senza però prendersi rischi eccessivi, costretto a liberarsi della compagnia di Daniel Ricciardo (Red Bull) e di Valtteri Bottas (Mercedes). Un proposito complicato. Vedremo se il teutonico ne sarà capace, per tenere in vita questo Mondiale.













