F1, GP Stati Uniti 2018: come vedere la gara in tv. Diretta e differita su Sky e TV8: il programma e gli orari

Sarà una domenica sera ad alta tensione con il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di F1. Sul tracciato di Austin, uno dei più belli e vari di tutto il campionato, si riproporrà per l’ennesima volta la sfida tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, con l’inglese della Mercedes che proverà a vincere il suo quinto titolo iridato della carriera. La gara del COTA – Circuit Of The Americas, prenderà il via alle ore 20.10 italiane, le 13.10 nel Texas, per una gara che si annuncia ad altissima velocità!Le qualifiche di ieri hanno dimostrato che la Ferrari è vicina alle Mercedes e sia Kimi Raikkonen, che scatterà al fianco di Hamilton, e Sebastian Vettel, dalla quinta casella, proveranno il tutto per tutto, senza avere più nulla da perdere.

Il GP degli Stati Uniti 2018 sarà trasmesso, come sempre, in diretta ed in esclusiva da SkySport, su SkySportF1 (canale 207) mentre sarà in diretta anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming, invece, la gara di Austin si potrà seguire per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per cui su smartphone, pc o tablet. OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara americana, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del COTA!

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2018

Domenica 21 ottobre

ore 20.10 GP STATI UNITI

Replica su SkySport1 ore 01.00

Replica su SkySportF1 ore 23.00, 01.00, 04.00

