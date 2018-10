F1, GP Stati Uniti 2018: a che ora iniziano le prove libere e su che canale vederle in tv

Mancano poche ore all’inizio del weekend di gara del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesimo e quartultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il duello che ha infiammato tutta la stagione tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel potrebbe risolversi definitivamente al termine della corsa statunitense, infatti se l’inglese dovesse guadagnare almeno 8 punti sul rivale potrebbe festeggiare il suo quinto titolo iridato con tre gare d’anticipo. Il tedesco della Rossa vuole reagire dopo un periodo molto complicato in cui ha commesso diversi errori in gara, spianando la strada al rivale britannico della Mercedes verso il Mondiale. Hamilton ha 67 punti di vantaggio in classifica generale sul tedesco e proverà a chiudere i conti già sulla pista di Austin, in cui ha vinto cinque delle sei edizioni disputate a partire dal 2012.

Il semaforo verde della prima sessione di prove libere è previsto per le ore 17.00 italiane, mentre il secondo turno di prove comincerà alle ore 21.00. Il venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go. OASport vi garantirà la copertura dell’evento con le DIRETTE LIVE testuali di tutte le sessioni del weekend, per non perdersi neanche un minuto di una delle gare più interessanti della stagione di F1.

VENERDÌ 19 OTTOBRE

ore 17.00-18.30 Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1)

ore 21.00-22.30 Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1)













