F1, GP Messico 2018: qualifiche. A che ora iniziano e su che canale vederle in tv

Da domani, con le qualifiche, il weekend del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di F1, potrà regalare forti emozioni. Sul tracciato Hermanos Rodriguez il Circus si esibirà in un fine settimana che si preannuncia importante: Lewis Hamilton ha l’opportunità di chiudere il campionato, dopo il primo match point fallito ad Austin (Texas). La vittoria di Kimi Raikkonen e il terzo posto finale non hanno permesso all’inglese di festeggiare il suo quinto iride. Tuttavia, potendo contare su 70 punti di vantaggio nei confronti del ferrarista Sebastian Vettel, Lewis potrà accontentarsi anche di un settimo posto, anche in caso di vittoria del tedesco, per chiudere la pratica ed uguagliare un mito come Juan Manuel Fangio.

La Ferrari cercherà, da par suo, di bissare il successo texano, magari con il suo alfiere principale, apparso un po’ in crisi di identità. Se infatti da un lato Hamilton è pronto a scrivere la storia, dall’altro c’è un Vettel che sembra aver perso il filo del discorso. La serie di errori messa in fila nelle ultime apparizione è piuttosto lunga e pertanto sull’asfalto messicano ci si aspetta una reazione d’orgoglio. Questi primi due turni di libere, dunque, serviranno per comprendere o farsi un’idea degli equilibri, facendo attenzione anche alla Red Bull che con Max Verstappen e Daniel Ricciardo potrebbe recitare il ruolo della terza incomoda.

Di seguito la programmazione del venerdì di prove libere 3 e delle qualifiche del GP del Messico, terzultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, che godrà della copertura televisiva di Sky Sport e di TV8 IN CHIARO!! Inoltre vi saranno le DIRETTE LIVE testuali di OASport.

La programmazione di Sky Sport

Sabato 27-10-2018:

ore 1.15, F1, Prove libere 2, replica

ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 20.00, F1, Qualifiche, diretta (anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 22.55, F1, Qualifiche, replica

La programmazione di TV8/HD

Sabato 20-10-2018:

ore 20.00, F1, Qualifiche, diretta













FOTOCATTAGNI