F1, GP Giappone 2018: le previsioni meteo. Altissimo rischio pioggia per prove libere e qualifiche, incertezza per la gara

Si preannuncia un weekend piovoso a Suzuka dove si correrà il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo della vigilia, infatti, non sono particolarmente confortanti per il lungo fine settimana nel Sol Levante: per le prove libere si prevedono dei piovaschi ma è comunque possibile che i due turni riescano a godere dell’asfalto asciutto, mentre per il sabato di qualifiche il rischio di un acquazzone è molto concreto visto che si viaggia su probabilità attorno all’80%.

La gara si dovrebbe invece consumare sotto il sole ma ci sono comunque delle possibilità di pioggia (attorno al 25-30%). Queste situazioni sarebbero naturalmente molto gradite a Lewis Hamilton, il miglior pilota in circolazione quando inizia a scendere l’acqua dal cielo o in condizioni miste mentre la Ferrari potrebbe accusare il colpo, Sebastian Vettel fatica a leggere bene queste situazioni e dunque potrebbe andare in difficoltà, compromettendo definitivamente il sogno di una già difficile rimonta nei confronti del rivale britannico.













FOTOCATTAGNI