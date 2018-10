F1, GP Giappone 2018: Esteban Ocon penalizzato, Sebastian Vettel partirà in ottava posizione

Sebastian Vettel scatterà dall’ottava posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha guadagnato una piazza sulla griglia di partenza rispetto al risultato ottenuto in qualifica grazie alla penalità inflitta a Esteban Ocon. Il pilota della Force India, infatti, non ha eseguito le procedure corrette in caso di esposizione di bandiere rosse durante le prove libere 3 (nello specifico erano dovute all’incidente di Nico Hulkenberg) ed è dunque stato retrocesso di tre posizioni rispetto al risultato ottenuto in pista (partirà undicesimo).

Una piccola soddisfazione per l’uomo della Ferrari, questa mattina costretto a scendere in pista con le gomme intermedie quando le condizioni meteo permettevano ancora l’utilizzo delle supersoft come hanno fatto tutti gli altri team. Il quattro volte Campione del Mondo chiuderà la quarta fila accanto alla Toro Rosso di Gasly e da qui dovrà cercare una difficilissima rimonta per provare a rivaleggiare con Lewis Hamilton che invece potrà sfruttare al meglio la propria pole position.

