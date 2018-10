F1, GP Brasile 2018: programma, orari e tv. Si corre fra due settimane ad Interlagos

Tra due settimane il circus della Formula Uno si trasferirà ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile, ventesima e penultima tappa del Mondiale 2018. Dopo il “back to back” Austin-Città del Messico si torna a gareggiare su una pista storica del calendario del Campionato, visto che si sono disputate delle corse storiche che hanno spesso deciso l’esito del Mondiale. Il weekend comincerà giovedì 8 novembre con la consueta conferenza stampa dei piloti, mentre a partire dal venerdì si scenderà in pista per le prime prove libere. La gara è prevista per le ore 18.10 italiane di domenica 11 novembre e sarà trasmessa in diretta sia su Sky Sport F1 che in chiaro su TV8. Di seguito il calendario completo e la programmazione dettagliata dell’evento con la copertura televisiva integrale garantita da Sky Sport, mentre TV8 manderà in onda in diretta solo le qualifiche e la gara.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdi 9 novembre

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 18.00-19.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 10 novembre

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 19.45, 21.30 e 23.15, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 11 novembre

ore 18.10, F1, Gara, diretta

ore 21.30 e 24.00, F1, Gara, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 10 novembre

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 11 novembre

ore 18.10, F1, Gara, diretta













