Europa League 2018-2019, Milan-Olympiacos 3-1: Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri dalle difficoltà

Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere inesorabilmente il controllo della partita e giocare dei valenti secondi 45 minuti.

Il Milan parte piuttosto bene, e troverebbe anche il vantaggio con Castillejo, se quest’ultimo non fosse colto in fuorigioco sul tocco di testa ricevuto da Bonaventura. E’ così l’Olympiacos a trovare la rete con Guerrero al tredicesimo minuto: l’azione molto coordinata della formazione del Pireo lo vede insaccare di testa su cross di Koutris dalla sinistra, laddove Reina non può giungere. Per molti minuti il Milan langue senza produrre granché di significativo, anche perché Suso viene tenuto a freno ogni volta dalla difesa degli ospiti. Dopo la mezz’ora ci prova Higuain da calcio piazzato, ma il suo tiro è alto. E’ proprio il Pipita ad avere l’occasione più significativa del primo tempo, presentandosi da solo davanti a Josè Sa, che però riesce a ribattere. I rossoneri, comunque, si galvanizzano e creano svariate occasioni per poter trovare la parità, tutte andate però a vuoto. Il primo tempo si chiude così col vantaggio della squadra greca.

Nel secondo tempo, la formazione di casa cambia radicalmente faccia, con una punizione di Higuain finita in angolo e un tiro di Suso finito sull’esterno della rete. Dopo 53 minuti entrano Cutrone e Calhanoglu per Castillejo e Bonaventura; il turco prende subito un giallo, il giovane talento del Milan si fa subito vedere e poi, nel giro di un quarto d’ora, realizza il gol del pareggio: Rodríguez lo trova in mezzo a una distratta difesa dell’Olympiacos e a lui tocca soltanto usare la testa per deviare la palla in porta. Da questo momento i padroni di casa dilagano, con Higuain che crea una rete spettacolare facendo cadere come birilli i difensori greci e scagliando un sinistro rasoterra imprendibile per José Sa. Non passano che tre minuti e torna a unirsi alla festa Cutrone, servito abilmente da Calhanoglu per concludere totalmente solo davanti alla porta. A quel punto il Milan controlla, pur continuando a spingere. Calhanoglu, proprio all’ultimo secondo, colpisce in pieno il palo destro: il triplice fischio arriva subito dopo, assieme alla seconda vittoria europea del club rossonero, che rimane a punteggio pieno e in testa al girone.

MILAN-OLYMPIACOS 3-1

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (dal 55′ Calhanoglu); Suso (dall’80’ Borini), Higuain, Castillejo (dal 54′ Cutrone).

Olympiacos (4-2-3-1): José Sà; Torosidis (dal 78′ Meriah), Roderick, Cisse, Koutris; Natcho, Guilherme; Fetfatzidis, Touré (dall’82’ Fortounis, Leiva (dal 72′ Podence); Guerrero.













federico.rossini@oasport.it

Credits. Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock