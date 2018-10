Euro Cup 2018-2019: sconfitta nell’ultimo incontro per l’Ortigia, qualificazione comunque assicurata

Sconfitta indolore per l’Ortigia nell’ultimo incontro della fase preliminare di Euro Cup 2018-2019: la compagine siciliana viene battuta per 14-8 dall’Orvosi, ma ha comunque già in cassaforte il biglietto per quanto riguarda i quarti di finale della manifestazione continentale. Primo e terzo quarto da dimenticare per i siculi oggi, entrati in partita senza stimoli dopo il fantastico risultato di ieri.

ORTIGIA-ORVOSI 8-14 (1-5, 4-1, 0-6, 3-2)

Ortigia: Caruso, Cassia, Abela, Jelaca 2, Di Luciano 1, Farmer 1, Giacoppo 1, Español, Rotondo, Vapenski 3 (1 rig.), Susak, Napolitano, Pellegrino. All. Piccardo

Orvosi: B. Mitrovic, Dr. Brguljan 3, K. Manhercz 4 (1 rig.), Randjelovic, Salamon, Ge. Kovacs, Seman 2, M. Toth, Erdelyi 2 (1 rig.), SZabo 1, Bundschuh, Harai 2, Levai. All. Lajos

Arbitri: Birakis (Gre) e Mustata (Rou)

Note: sup. num. Ortigia 2/10, Orvosi 6/11. Rigori: Ortigia 1/1, Orvosi 2/2

Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco