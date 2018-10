Equitazione, FEI Nations Cup Boekelo 2018: nel Completo Italia al quinto posto, vittoria tedesca

Quinto posto per l’Italia nell’ultima tappa della Nations Cup di Completo, disputata in Olanda. A Boekelo il team azzurro di Cincinnati, Panizzon e Riva, non aveva la possibilità di scartare il peggior risultato, mancando il quarto elemento, ma gli italiani hanno comunque rimontato dall’ottavo al quinto posto.

La squadra italiana ha ottenuto i seguenti risultati: Vittoria Panizzon su Super Cillious ha chiuso 13ma con 38.40, mentre Andrea Cincinnati su Nzb Cascade ha chiuso 52° con 83.90, infine Umberto Riva su Ti de la Lande è giunto 30° con 48.60, per un totale di 170.90.

Il podio invece ha visto la Germania sul gradino più alto con 94.00, battuta la Gran Bretagna che si è accomodata alla piazza d’onore con 99.90, mentre il gradino più basso è stato conquistato dalla Svezia con 107.70. Nel complesso le Nazioni in gara oggi erano nove.













Foto: Paolo Angius FISE

