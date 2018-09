Equitazione, FEI Nations Cup completo 2018: Gran Bretagna in trionfo a Waregem! Ottavo posto per l’Italia

Gran Bretagna in trionfo a Waregem, in Belgio, dove è andata in scena la sesta tappa della FEI Nations Cup 2018 di completo. Sarah Bullimore su Valentino V, Flora Harris su Amazing, Camilia Dumas su Artistiek e Will Furlong su Collien P 2 hanno prevalso grazie ad una prova superba nel cross country (per l’occasione ultima specialità della competizione), che ha consentito ai britannici di piazzare il sorpasso ai danni della Francia, costretta per la prima volta a cedere lo scettro dopo aver vinto in tutte e quattro le gare precedenti a cui ha preso parte.

La Gran Bretagna ha chiuso con 130.40 punti negativi, lasciandosi dietro la Francia con 136.40 pn e la Germania con 148.10 pn, “tradita” da Michael Jung, apparso in condizioni decisamente precarie a Waregem dopo aver saltato i World Equestrian Games 2018.

La tedesca Julia Krajewski, però, si è tolta la soddisfazione di conquistare la vittoria nella prova individuale con 29.40 pn su Samourai du Thot, salendo sul gradino più alto di un podio tutto di marca teutonica con Frank Ostholt su Jurh Jum (40.00 pn) e Arne Bergendahl su Down To The Wire (41.70), entrambi però esclusi in partenza dalla prova a squadre, a cui ha preso parte Jung, soltanto 21° nell’individuale con 51.80 pn.

Ultimo posto, infine, per l’Italia, ottava con 1122.10 punti negativi. La migliore tra gli azzurri è stata Rebecca Chiappero su Quilando Z con 46.30 pn, mentre il resto della squadra era composto da Andrea Docimo su Waldo (75.90 pn), Federico Riso su Rocco II (1000.00 pn) e Paolo Belvederesi (1000.00 pn).













