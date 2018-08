Equitazione, FEI Nations Cup completo 2018: chi fermerà la Francia a Millstreet? Ultimo banco di prova prima dei Mondiali di Tryon

Chi fermerà la Francia? Questa è la domanda che si pongono gli avversari della corazzata che sta dominando la FEI Nations Cup 2018 di completo. Tre vittorie in altrettante gare, l’ultima delle quali appena dieci giorni fa sul terreno amico di Le Pin au Haras, sono lo specchio di un andamento da sogno, che si palesa soprattutto nelle prestazioni del fuoriclasse Maxime Livio, straordinario protagonista col suo Pica d’Or, affiancato da Donatien Schauly, Astier Nicholas e Karim Florent Laghouag.

Una squadra formidabile, che proverà a ripetersi anche a Millstreet, in Irlanda, dove tra venerdì 24 e domenica 26 agosto andrà in scena la sesta tappa della Coppa delle Nazioni di completo. La Gran Bretagna, vincitrice a The Plains, negli USA, dove la Francia era assente, cercherà di mettersi in luce su un circuito non lontano da casa, anche se l’Irlanda farà di tutto per fare bella figura davanti al proprio pubblico ed anche la Germania dispone di talento a sufficienza per puntare in alto.

L’Italia, dal canto suo, è consapevole di disporre di un gruppo compatto ed equilibrato e con Marco Biasia e Ludovica Manzoli cercherà di dare filo da torcere agli avversari e di emulare il podio conquistato a Vairano e a Strzegom, due piazzamenti di prestigio che avvalorano il percorso di un gruppo coriaceo e combattivo.

La competizione di Millstreet, tra l’altro, rappresenta l’ultimo vero banco di prova prima dei Mondiali di Tryon 2018, quando i migliori atleti del panorama internazionale si cimenteranno nelle prove di dressage, cross country e salto ostacoli per conquistare la medaglia iridata nel completo e guadagnarsi i primi pass olimpici per Tokyo 2020.

Un sogno che l’Italia culla da tempo, in particolare dopo il bronzo agli Europei 2017 di Goteborg, e che potrebbe passare attraverso un‘iniezione di fiducia a Millstreet, per consolidare e persino migliorare l’attuale quinto posto nella classifica generale della FEI Nations Cup 2018.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Maxime Livio