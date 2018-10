Combinata nordica, i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno. Torna Samuel Costa, Pittin la punta

Sta per incominciare la stagione invernale e l’Italia non vuole farsi trovare impreparata in vista del debutto in Coppa del Mondo. La Nazionale di combinata nordica si radunerà a Livigno da giovedì 25 ottobre a lunedì 29 ottobre, sotto gli ordini dei tecnici Arrigo Della Mea e Pietro Frigo gli azzurri lavoreranno per trovare la migliore condizione di forma in vista di un’annata che proporrà anche i Mondiali.

Spicca il grande ritorno di Samuel Costa dopo l’infortunio della passata stagione che gli aveva impedito di partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il faro sarà sempre Alessandro Pittin chiamato a essere ancora grande protagonista nel massimo circuito, si punterà molto su Raffaele Buzzi e Aaron Kostner. Dopo il collegiale di Livigno, il gruppo (fatta eccezione per gli juniores Mariotti e Bezzi) si sposterà a Rovereto dove si svolgeranno dei test funzionali della struttura del CeRism (arriverà anche Manuel Maierhofer). L’esordio in Coppa del Mondo è previsto per sabato 24 novembre a Ruka (Finlandia). Di seguito gli azzurri convocati per il collegiale:

Alessandro Pittin

Samuel Costa

Raffaele Buzzi

Aaron Kostner

Denis Parolari

Luca Gianmoena

Lukas Runggaldier

Domenico Mariotti

Giulio Bezzi

Veronica Gianmoena