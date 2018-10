Classifica Mondiale MotoGP, GP Australia 2018: Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno, Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina

La classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta dopo il Gran Premio d’Australia 2018 (clicca qui per la cronaca), anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ai 25 punti di oggi. Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo e Johann Zarco non fanno punti, per cui Andrea Iannone ne approfitta per raggiungere quota 133 alla pari con il francese.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTOGP 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo