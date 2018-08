Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2020: ufficiale il percorso da scalatori! 5000 metri di dislivello: si scala il Fuji! Nibali e Aru sorridono…

La UCI ha ufficializzato il percorso su cui si correrà la prova in linea di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale ha presentato il tracciato su cui gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Altimetria assolutamente impegnativa su un percorso infarcito di salite che davvero premierà i ciclisti più completi e preparati. Vediamo nel dettaglio le difficoltà del tracciato e tutti i dettagli delle prove olimpiche.

UOMINI:

La lunghezza della gara è di 234 chilometri e bisognerà coprire un dislivello complessivo di addirittura 4865 metri! La gara incomincerà nella capitale nipponica ma il via ufficiale verrà poi dato al Parco Musashinonomori, nei pressi di Chofu. Il plotone si dirigerà a ovest verso il Monte Fuji. Primo tratto abbastanza semplice di 40 chilometri, poi inizierà una lunga e costante ascesa di altrettanti chilometri che condurrà a Doushi Road, primo GPM di giornata (1121 metri s.l.m.). A seguire una ventina di chilometri in falsopiano che porteranno alla vertiginosa salita di Kagosaka Pass (quattro chilometri davvero molto impegnativi).

A quel punto mancheranno 134 chilometri e si entrerà nel cuore della gara: la picchiata verso Gotemba e la salita verso il Fuji Sanroku. Saranno quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media che faranno selezione in gruppo: è vero che in cima mancheranno ancora 94 chilometri al traguardo ma le fatiche si faranno sentire. Rapida discesa molto tecnica che riporta a Gotemba dove inizierà un tratto infarcito di sali e scendi per quaranta chilometri (si passerà anche per due volte sulla linea del traguardo, posto nel circuito automobilistico del Fuji).

Negli ultimi trenta chilometri bisognerà scalare l’ostico Mikuni Pass (6,5 chilometri al 10,6% di pendenza media con punte del 22%) e poi nuovamente il Kagosaka dalla cui vetta mancheranno 22 chilometri, buona parte in discesa prima di un finale particolarmente mosso.

DONNE:

La prova sarà lunga 137 chilometri, partenza e arrivo identici alla gara maschile ma le ragazze non scaleranno il Fuji e la corsa si deciderà con l’accoppiata Doushi-Kagosaka. Tagliata tutta la seconda parte della gara maschile.













Foto: © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto