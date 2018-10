Ciclismo, Vincenzo Nibali farà l’attore: reciterà in “Avrei voluto essere Bartali”. Lo Squalo al cinema

Vincenzo Nibali è pronto per fare il suo esordio assoluto da attore. Lo Squalo, che in questi giorni si sta godendo una meritatissima vacanza al termine di una stagione sfortunata con l’infortunio patito al Tour de France, parteciperà infatti al film “Avrei voluto essere Bartali“ diretto dal regista pisano Alberto Cavallini. Il siciliano reciterà in un piccolo cameo, una partecipazione di contorno che però permetterà al quasi 34enne di cimentarsi anche con il cinema e di essere protagonista sugli schermi con questa avvincente spy story che verrà ufficialmente presentata questa mattina presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Buggiano (Pistoia).

Nel cast figurano Massimiliano Galligani, Ilaria D’Urbano, Sergio Forconi, Giusi Merli, Roberta Mucci, Laura Mileto, Filippo Tassi. Le riprese inizieranno a breve, Prato è stata scelta come base operativa principale ma alcuni ciak interesseranno anche la zona di Buggiano. Al centro della pellicola la storia di un uomo appassionato della bicicletta ma che poi si ritroverà al centro di una storia più grande di lui e dove non mancheranno i colpi di scena. Vincenzo Nibali poi definirà anche i piani per la prossima stagione durante la quale dovrebbe partecipare al Giro d’Italia cercando il terzo sigillo.













Foto: Valerio Origo