Ciclismo: Victor Campenaerts a caccia del Record dell’Ora. Ci proverà in Messico ad aprile 2019

Sarà un 2019 molto particolare, almeno nella prima parte di stagione, quello di Victor Campenaerts, due volte campione d’Europa della cronometro individuale. Il belga della Lotto Soudal si concentrerà davvero poco sulle gare su strada, per puntare tutto su un obiettivo diventato davvero importante negli ultimi tempi: quello di battere il Record dell’Ora che appartiene ancora a Bradley Wiggins (54.526 chilometri nel 2016).

Preparazione apposita per l’appuntamento: nel velodromo di Aguascalientes, in Messico, nel mese di aprile. Il belga si trasferirà in Africa, dove si allenerà (precisamente in Namibia), in altura per due mesi. Queste le sue parole sulla scelta ad Het Nieuwsblad: “Fa caldo, è abbastanza alto per avere gli effetti necessari e le condizioni di vita sono buone. Inoltre, non c’è fuso orario con il Belgio, il che rende le condizioni di viaggio e di soggiorno più sostenibili. Inoltre, saremo a circa 15 minuti in macchina dall’aeroporto”.

Da sfruttare ovviamente le condizioni favorevoli del velodromo messicano, che di recente ha visto l’italiana Vittoria Bussi migliorare il record al femminile. “Il piano è pronto, ma aprile è ancora lontano. Ho bisogno di una finestra di cinque giorni per il mio tentativo. Appena la pressione sarà ideale, partirò”.













Foto: David MG / Shutterstock.com