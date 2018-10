Ciclismo, tris di corse in Italia per Alejandro Valverde: il nuovo campione iridato subito in gara

Alejandro Valverde riprende a correre in Italia: il fresco campione iridato dopo il titolo conquistato nella prova in linea neppure una settimana fa ad Innsbruck, ritorna alle gare, e lo fa nel Bel Paese. L’iberico martedì prossimo sarà al via della Tre Valli Varesine (categoria 1.HC), mentre mercoledì prenderà parte alla Milano-Torino (stessa categoria).

Dopo le due gare appartenenti allo Europe Tour, lo spagnolo sabato prossimo sarà al via de Il Lombardia, ultima gara europea del calendario WorldTour. Martedì dunque vedremo la maglia iridata, non più sulle spalle dello slovacco Peter Sagan dopo tre anni, sulle strade della classica italiana, mentre il giorno dopo sarà impegnata sul traguardo di Superga nella corsa giunta all’edizione numero 99.

Infine sabato ecco l’iberico cimentarsi nella “Classica delle foglie morte“, sui 241 km tra Bergamo e Como, nella competizione sfuggitagli per un soffio sia nel 2013 che nel 2014: nella prima occasione a superarlo fu il connazionale “Purito” Rodriguez, unico spagnolo a vincere questa gara, l’anno seguente fu preceduto dall’irlandese Daniel Martin.













Foto: comunicato stampa Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

roberto.santangelo@oasport.it