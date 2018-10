Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: ottava piazza per Lamon nell’omnium e per Balsamo/Barbieri nella madison

Terza giornata in chiaroscuro per l’Italia nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, in corso di svolgimento in Canada, nel Velodromo di Milton. Non sono arrivati podi per la squadra tricolore che comunque è riuscita ad ottenere qualche piazzamento positivo in chiave ranking olimpico.

Nella madison, la prova più attesa di giornata, al femminile, non è stata convincente la prova di Elisa Balsamo e Rachele Barbieri, che si sono assestate soltanto in ottava piazza, frutto di tre punti guadagnati nel primo sprint. Successo (dominio assoluto) per la Gran Bretagna davanti a Danimarca e Canada, spettacolare la prova di Barker ed Archibald.

Più che positiva invece la prova nell’omnium al maschile per Francesco Lamon. Assente Simone Consonni, è toccato al 24enne di Mirano ricoprire il ruolo nella gara olimpica e la scelta di Marco Villa è stata ripagata con una buona ottava piazza. Tanta regolarità nelle prime tre prove, forse non troppo convincente la corsa a punti conclusiva. Vittoria che è andata al francese Benjamin Thomas davanti a Mark Stewart (Gran Bretagna) e Campbell Stewart (Nuova Zelanda).

Italia già eliminata al mattino per quanto riguarda la velocità. Nel keirin al maschile trionfa il britannico Jason Kenny davanti al canadese Hugo Barrette e all’olandese Matthijs Buchli. Lo sprint al femminile vede spuntarla la rappresentante di Hong Kong Wai Lee davanti alla teutonica Emma Hinze. Per la terza piazza all’australiana Stephanie Morton.













Foto: Twitter Federciclismo