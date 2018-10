Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: l’elenco dei convocati dell’Italia nella seconda tappa in Canada

Seconda tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Milton (Canada) e azzurri protagonisti nella tre giorni nordamericani (26-28 ottobre). Nella prova che assegnerà punti importanti in chiave olimpica, guardando a Tokyo 2020, i commissari tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno convocato i seguenti atleti:

NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo Salvoldi)

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Cavalli Marta Valcar Pbm

Frapporti Simona G.S. Fiamme Azzurre

Manzoni Gloria Eurotarget – Bianchi – Vitasana

Valsecchi Silvia Bepink

Vece Miriam Valcar Pbm.

NAZIONALE UOMINI (Ct Marco Villa)

Bertazzo Liam Wilier Triestina

Ceci Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Giordani Carloalberto Team Colpack

Lamon Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Plebani Davide Team Colpack

Scartezzini Michele Sangemini – M.G. K Vis

Una prova importante per verificare la condizione di una squadra in grande fermento che vuol continuare a crescere in vista dei prossimi appuntamenti, finalizzati proprio all’appuntamento a Cinque Cerchi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federciclismo