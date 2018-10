Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: l’Italia e il quartetto femminile non tradisce mai

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2018-2019: dalla Francia ci si è spostati verso il Canada, precisamente in quel di Milton. Non al completo tante delle nazionali migliori, a partire dall’Italia che ha lasciato a casa diversi dei suoi talenti migliori (a partire da coloro che hanno partecipato anche alla stagione su strada, che si sono presi un meritato periodo di riposo).

A non tradire mai però è il quartetto di inseguimento a squadre al femminile che, pur con alcuni cambi, riesce lo stesso a centrare il podio. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona Frapporti centrano una splendida seconda piazza alle spalle di un’inarrivabile Gran Bretagna. Una conferma eccezionale per il trenino tricolore che si lancia verso un’altra stagione importante che anticipa quella fondamentale del 2020, dove si potrà andare a caccia della medaglia olimpica in quel di Tokyo. Una condizione non al top in questo finale d’annata per Elisa Balsamo che nell’omnium non è riuscita a trovare lo spunto giusto: sesta posizione comunque da non buttar via per la giovane atleta azzurra.

Discorso diverso per gli uomini: le assenze dei vari Filippo Ganna e Simone Consonni si fanno sentire e la compagine di Marco Villa chiude soltanto in nona piazza. Pochi risultati di rilievo al maschile: Francesco Lamon ha conquistato una positiva ottava posizione nell’omnium, mentre mai in gara Bertazzo/Scartezzini nella madison (solo tredicesimi).

Ancora tanta fatica nella velocità dove per Miriam Vece si notano i progressi: per centrare la qualifica a Tokyo 2020 bisognerà però crescere ancor di più.













Foto: Twitter Federciclismo