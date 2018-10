Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018-2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Non c’è tempo per rifiatare: dopo la prima tappa in terra francese la Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2018-2019 affronta una trasferta lunghissima, ci si sposta verso il Canada, precisamente a Milton. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione: appuntamento su Eurosport per seguirla in TV (molto probabilmente in differita), in streaming invece sul canale Youtube della Federazione canadese.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE:

23.00-02.00

Inseguimento a squadre (maschile) – Qualificazioni

Inseguimento a squadre (femminile) – Qualificazioni

VENERDÌ 26 OTTOBRE:

16.30-19.25

Inseguimento a squadre (femminile) – Primo turno

Inseguimento a squadre (maschile) – Primo turno

Team Sprint (femminile) – Qualificazioni

Team Sprint (maschile) – Qualificazioni

Scratch (femminile) – Qualificazioni

Scratch (maschile) – Qualificazioni

SABATO 27 OTTOBRE:

01.00-03.42

Scratch (maschile) – Finale

Team sprint (femminile) – Primo turno

Inseguimento a squadre (femminile) – Finali

Team sprint (maschile) – Primo turno

Inseguimento a squadre (maschile) – Finali

Team Sprint (femminile) – Finali

Scratch (femminile) – Finale

Team sprint (maschile) – Finali

18.00-20.04

Sprint (femminile) – Qualificazioni

Keirin (maschile) – Primo turno

Sprint (femminile) – Sedicesimi di finale

Omnium (maschile) – Scratch

Sprint (femminile) – Ottavi di finale

Keirin (maschile) – Ripescaggi

Sprint (femminile) – Quarti di finale

Omnium (maschile) – Tempo race

DOMENICA 28 OTTOBRE:

00.00-02.31

Sprint (femminile) – Semifinali

Omnium (maschile) – Eliminazione

Madison (femminile) – Finale

Omnium (maschile) – Corsa a punti

Sprint (femminile) – Finali

Keirin (maschile) – Secondo turno

Keirin (maschile) – Finale

16.00-19.39

Sprint (maschile) – Qualificazioni

Keirin (femminile) – Primo turno

Sprint (maschile) – Sedicesimi di finale

Omnium (femminile) – Scratch

Sprint (maschile) – Ottavi di finale

Keirin (femminile) – Ripescaggi

Sprint (femminile) – Quarti di finale

Omnium (femminile) – Tempo race

22.00-01.06

Sprint (maschile) – Semifinali

Omnium (femminile) – Eliminazione

Madison (maschile) – Finale

Omnium (femminile) – Corsa a punti

Sprint (maschile) – Finali

Keirin (femminile) – Secondo turno

Keirin (femminile) – Finale













