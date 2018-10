Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2019: strepitoso record italiano del quartetto maschile. Anche le donne si giocheranno il bronzo

Subito notizie eccezionali al debutto per quanto riguarda la nazionale italiana di ciclismo su pista nella Coppa del Mondo 2019. La prima tappa vede già esaltarsi i corridori del Bel Paese: nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines è ancora una volta l’inseguimento a squadre a dare gioie al tricolore, con il primo turno che si è svolto nel pomeriggio (prima sessione di finali nella serata).

La squadra più esaltante questa volta però è quella al maschile. Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Simone Consonni, reduci dal quinto posto di ieri in qualificazione (c’era Scartezzini al posto di Consonni) che ha vanificato le chance di giocarsi la finale, agguantano la finalina per il bronzo con un tempo spaziale: 3:53.175, secondo miglior crono di giornata e, soprattutto, record italiano migliorato nettamente. Gli azzurri sfideranno in serata l’Huub Wattbike Test Team, formato da atleti britannici (non è una nazionale, ma è un team privato). Per quanto riguarda l’oro invece sarà questione tra Gran Bretagna e Danimarca (3:52.661 il super crono dei vice campioni del mondo).

Stesso piazzamento per le donne: non ci sarà l’attesa finale per l’oro, andranno a giocarsi la terza piazza con la Germania. Condizione non al top per le azzurre Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli: il giovane quartetto tricolore timbra un 4:20.035 comunque più che discreto, ma viene battuto dalla fortissima Australia (4:18.441 e finale tutta oceanica con la Nuova Zelanda).













