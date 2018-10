Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2019: quartetto femminile secondo dopo le qualifiche

Scattata la Coppa del Mondo 2018-2019 di ciclismo su pista: in terra francese va in scena la prima tappa sul velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Prima giornata dedicata solo alle qualificazioni degli inseguimenti a squadre, da domani si fa sul serio.

Subito buone notizie in casa Italia: il trenino al femminile formato dalle giovanissime Balsamo, Cavalli, Confalonieri e Paternoster timbra la seconda piazza e si candida ovviamente a protagonista in chiave podio. Tempo di 4:20.892, davanti c’è la sola Nuova Zelanda in 4:20.154. C’è dunque anche la possibilità di puntare molto in alto. Da non sottovalutare l’Australia: 4:21.543.

Quinta piazza invece per il quartetto al maschile: 3:56.658 per Bertazzo, Ganna, Lamon e Scartezzini. Non lontane le prime della classifica: la Danimarca è in testa in 3:55.197.

Domani inizia il torneo ad eliminazione.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Federciclismo