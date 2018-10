Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2018: Elisa Balsamo sesta nell’omnium, Bertazzo/Scartezzini tredicesimi nella madison

Sesto posto per Elisa Balsamo nell’omnium a Milton (Canada) nella Coppa del Mondo di ciclismo su pista. La 20enne cuneense dopo aver chiuso sesta nello scratch e decima nella tempo race, non è riuscita a rimontare nelle ultime due prove, restando così fuori dal podio. Nella corsa ad eliminazione, Balsamo ha ottenuto un buon quinto posto, ma poi nella decisiva corsa a punti finale l’azzurra ha fatto un solo punto nel primo sprint, vedendo così allontanarsi progressivamente le avversarie.

Successo della britannica Laura Kenny. La campionessa olimpica in carica ha dominato la corsa a punti finale, imponendosi con 133 punti complessivi e superando la messicana Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, che si trovava al comando dopo l’eliminazione, ma alla fine chiude seconda a 115. Completa il podio la statunitense Jennifer Valente a 113, mentre Balsamo è come detto sesta a 85 punti.

Nella madison maschile arriva solamente un 13° posto per l’Italia. La coppia formata da Liam Bertazzo e Michele Scartezzini ha corso sotto le aspettative, ottenendo solo due punti nel quinto sprint. Vittoria della Danimarca con Casper von Folsach e Julius Johansen con 38 punti, davanti a Gran Bretagna (Mark Stewart e Oliver Wood) a 28 e Stati Uniti (Daniel Holloway e Adrian Hegyvary) a 25.

Nella velocità maschile si impone il campione del mondo in carica, l’australiano Matthew Glaetzer, che batte in finale l’olandese Harrie Lavreysen. Terzo posto per l’altro olandese Jeffrey Hoogland, che supera l’australiano Nathan Hart. Infine nel keirin femminile vittoria della statunitense Madalyn Godby, che si mette alle spalle l’australiana Stephanie Morton (+0.050) e la colombiana Martha Bayona Pineda +0.090). Era stata invece eliminata ai ripescaggi Miriam Vece.

Foto: Twitter Federciclismo