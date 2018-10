Ciclismo, Ranking UCI (8 ottobre): Alejandro Valverde in testa, Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza, crolla Vincenzo Nibali

Alejandro Valverde si conferma in testa al ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna.

Elia Viviani ritrova la terza piazza (3106) e spera di difenderla anche se il velocista italiano ha già concluso la propria stagione e potrebbe subire il sorpasso da parte dello slovacco Peter Sagan (3092) e del francese Julian Alaphilippe (2991,12) che ha perso tre posizioni in questa settimana. Il britannico Geraint Thomas, trionfatore al Tour de France, occupa la sesta posizione appena davanti al belga Greg Van Avermaet e all’olandese Tom Dumoulin, secondo al Giro e al Tour ma anche quarto ai Mondiali. Completano la top ten il francese Romain Bardet e l’australiano Michael Matthews che ha scalzato il belga Tim Wellens.

Il secondo miglior italiano è Sonny Colbrelli (26esimo), Diego Ulissi è 33esimo e Domenico Pozzovivo 39esimo. Vincenzo Nibali è scivolato in 90esima posizione (ne ha perso addirittura 50 nell’ultima settimana, ma semplicemente perché gli sono usciti i punti della vittoria al Giro di Lombardia dell’anno scorso) mentre Fabio Aru è precipitato in 181esima piazza (ne ha perse 90). Pessime notizie nel ranking per Nazioni dove l’Italia scivola al quarto posto (11210,26) sorpassata anche dall’Olanda (11441,24) mentre in testa continua la fuga del Belgio (14060,81) che ha un vantaggio rassicurante nei confronti della Francia (12773,12), sesta piazza per la Gran Bretagna che ha vinto tutti i tre Grandi Giri ma con i suoi 10425,79 punti è alle spalle anche della Spagna (11201,06).

RANKING UCI (TOP 10):

1. Alejandro Valverde (Spagna) 3963

2. Simon Yates (Gran Bretagna) 3160

3. Elia Viviani (Italia) 3106

4. Peter Sagan (Slovacchia) 3092

5. Julian Alaphilippe (Francia) 2991,12

6. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2777,25

7. Greg Van Avermaet (Belgio) 2744,47

8. Tom Dumoulin (Olanda) 2683,86

9. Romain Bardet (Francia) 2540

10. Michael Matthews (Australia) 2459,86

RANKING UCI ITALIANI (TOP 100):

3. Elia Viviani 3106

26. Sonny Colbrelli 1532,8

33. Diego Ulissi 1399

39. Domenico Pozzovivo 1307

49. Gianni Moscon 1049,82

55. Andrea Pasqualon 1006

64. Damiano Caruso 945,14

72. Matteo Trentin 86,5

73. Marco Canola 862

78. Enrico Gasparotto 827

86. Davide Formolo 762

90. Vincenzo Nibali 737

95. Giovanni Visconti 687

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP 10):

1. Belgio 14060,81

2. Francia 12773,12

3. Olanda 11441,24

4. Italia 11210,26

5. Spagna 11201,06

6. Gran Bretagna 10425,79

7. Colombia 8883,66

8. Australia 7998,98

9. Danimarca 6969,03

10. Germania 6707