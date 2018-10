Ciclismo, Ranking UCI 2018: Alejandro Valverde chiude al comando, Elia Viviani terzo. Italia sul podio per Nazioni

La stagione del grande ciclismo è terminata con la conclusione del Tour of Guangxi, ultima prova del World Tour. Siamo giunti così alla fine del 2018 per quanto riguarda le due ruote e il ranking UCI è ormai definitivo, la classifica internazionale ha emesso i propri verdetti.

Lo spagnolo Alejandro Valverde, fresco Campione del Mondo dopo il trionfo di Innsbruck, chiude al comando con 4168 punti, addirittura 1000 lunghezze abbondanti di vantaggio sul britannico Simon Yates (3160) che ha vinto la Vuelta di Spagna. Terzo posto per il nostro Elia Viviani (3106) che ha giganteggiato in lungo e in largo in questa stagione a suon di volate. Lo slovacco Peter Sagan ha perso la maglia iridata dopo tre anni e si deve accontentare della quarta piazza davanti al francese Julian Alaphilippe che precede il britannico Geraint Thomas, vincitore del Tour de France.

A completare la top ten il belga Greg Van Avermaet, l’olandese Tom Dumoulin (secondo a Giro e Tour), il belga Tim Wellens e il francese Romain Bardet. Il secondo miglior italiano è Sonny Colbrelli (22esimo), Domenico Pozzovivo 30esimo, Gianni Moscon 32esimo (la zampata finale al Guangxi gli ha permesso di recuperare 19 posizioni), Vincenzo Nibali si deve accontentare della 45esima piazza (ha comunque vinto la Milano-Sanremo ed è arrivato secondo al Giro di Lombardia, paga il ritiro al Tour e la Vuelta sottotono per ovvi motivi), Matteo Trentin 70esimo con il trionfo agli Europei, Fabio Aru chiude al 153esimo posto una stagione da incubo.

L’Italia si riappropria all’ultimo del podio nella classifica per Nazioni grazie alla vittoria di Moscon. Terzo posto per la nostra Nazionale che sorpassa la Spagna di 200 punti nella classifica dominata dal Belgio davanti alla Francia. Gli azzurri erano stati al comando per lungo tempo nel corso della stagione ma poi hanno subito il sorpasso dopo la Vuelta e non c’è stato più niente da fare.

RANKING UCI (TOP TEN):

1. Alejandro Valverde (Spagna) 4168

2. Simon Yates (Gran Bretagna) 3160

3. Elia Viviani (Italia) 3106

4. Peter Sagan (Slovacchia) 3092

5. Julian Alaphilippe (Francia) 2991,12

6. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2777,25

7. Greg Van Avermaet (Belgio) 2744,47

8. Tom Dumoulin (Olanda) 2693,86

9. Tim Wellens (Belgio) 2663

10. Romain Bardet (Francia) 2545

RANKING UCI (MIGLIORI ITALIANI, TOP 100):

3. Elia Viviani 3106

22. Sonny Colbrelli 1732,8

30. Domenico Pozzovivo 1492

32. Gianni Moscon 1451,82

44. Diego Ulissi 1237

45. Vincenzo Nibali 1172

60. Andrea Pasqualon 1006

69. Damiano Caruso 945,14

70. Matteo Trentin 937,33

80. Enrico Gasparotto 827

85. Davide Formolo 807

91. Marco Canola 739

92. Giovanni Visconti 732

RANKING PER NAZIONI:

1. Belgio 14502,02

2. Francia 13628,12

3. Italia 12142,76

4. Spagna 11942,06

5. Olanda 11451,44

6. Gran Bretagna 10585,45

7. Colombia 9470,66

8. Australia 8339,98

9. Danimarca 6984,03

10. Germania 6859,14